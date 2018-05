Università di Sassari, conferita la Laurea honoris causa al veterinario Faouzi Kechrid

"One world-One health". L'importanza del "bene pubblico globale" è il tema centrale della lectio magistralis pronunciata oggi all'Università di Sassari da Faouzi Kechrid, al quale il Magnifico Rettore Massimo Carpinelli ha conferito la laurea honoris causa in Medicina Veterinaria.

















Kechrid, con oltre 37 anni di esperienza nel campo della veterinaria e della salute pubblica, massimo conoscitore di politiche sanitarie a livello internazionale, è stato presidente dell'associazione mondiale dei veterinari dal 2011 al 2017, General Manager della FAO in Nord Africa e rappresentante della FAO in Tunisia dal 2007 al 2009. Attualmente è presidente dell'Associazione Veterinari Africani e dell'Associazione Veterinari Euro-Araba. È stato coinvolto nelle verifiche sull'influenza aviaria e le patologie veterinarie transfrontaliere in Medio Oriente e Nord Africa.Nella sua lezione intitolata "La governance veterinaria globale e il ruolo dei veterinari nella medicina pubblica", Faouzi Kechrid ha sottolineato il peso della globalizzazione nella circolazione di merci e persone come vettori per agenti patogeni, in grado potenzialmente di colonizzare tutto il pianeta. Considerato anche che la domanda di proteine animali (latte e uova) aumenterà del 50% entro il 2050, cresce la responsabilità di ogni singolo Paese per esercitare i controlli e l'eradicazione delle malattie infettive. I pilastri per un controllo efficiente sono i veterinari ufficiali, i veterinari privati, gli allevatori e gli agricoltori.Si capisce allora quale sia l'importanza del lavoro svolto, a presidio del territorio, da un dipartimento di Medicina Veterinaria come quello dell'Università di Sassari, unico in Sardegna, attivo come facoltà dal 1928 (i primi laureati hanno visto la luce nel 1932). "L'Ateneo fonda una parte importante della propria mission di didattica e ricerca proprio su queste tematiche. Abbiamo corsi di laurea che affrontano temi come la salute umana, la salute pubblica, il benessere animale, la sicurezza nella produzione degli alimenti. Argomenti centrali a cui l'Ateneo dedica anche appositi percorsi di formazione specialistica post laurea", ha ricordato il Rettore Massimo Carpinelli."L'onorificenza riconosciuta a Faouzi Kechrid (Presidente dell'Unione generale dei medici veterinari tunisini) conferma i rapporti di collaborazione tra il nostro dipartimento di Medicina Veterinaria e le associazioni professionali della Tunisia, che hanno portato alla presentazione di diversi progetti di cooperazione – ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Eraldo Sanna Passino –Non ultimo il progetto ENPI CBC MED con importanti ripercussioni sul controllo delle produzioni e la salute animale".La cerimonia si è aperta con l'ingresso del Corteo accademico sulle note dell'inno "Gaudeamus igitur", cantato dal Coro dell'Università di Sassari diretto dalla Maestra Laura Lambroni. Hanno partecipato le maggiori autorità civili, militari e religiose.