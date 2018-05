“Sassari Olbia”, per lavori da domani limitazioni al traffico nel territorio comunale di Berchidda

Anas comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori del lotto 6 dell’Itinerario “Sassari Olbia”, da domani 15 maggio, rimarrà chiuso al traffico un breve tratto della strada statale 597 ‘del Logudoro’ tra il km 61,620 e il km 61,870, nel territorio comunale di Berchidda, in provincia di Sassari.



Il traffico, in entrambe le direzioni, verrà deviato lungo una bretella provvisoria, appositamente realizzata.



Il provvedimento, che sarà in vigore fino a venerdì 17 settembre 2018, si è reso necessario per consentire la costruzione di alcuni manufatti idraulici e di attraversamento stradale del nuovo tracciato a 4 corsie.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida