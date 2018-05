Massimiliano Paba lascia la panchina del Sassari calcio Latte Dolce

Mister Massimiliano Paba dice addio al progetto biancoceleste

Il Sassari calcio Latte Dolce e la sua dirigenza, appresa la decisione di mister Massimiliano Paba di porre fine alla sua esperienza alla guida del club biancoceleste, prendono atto della scelta maturata dal tecnico, lo ringraziano per quanto fatto negli ultimi quattro campionati alla guida della squadra e gli augurano un in bocca al lupo in vista del proseguimento della sua carriera da allenatore.

Termina così l'esperienza del tecnico che chiude dopo un campionato conclusosi con il mantenimento di categoria da parte del Sassari calcio Latte Dolce.