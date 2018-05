Panathlon, sport e impegno civico. Premiato il comandante della polizia locale Guido Calzia

Dopo l’esordio di marzo, ospite la graditissima campionessa della Torres Calcio Monica Placchi, nei giorni scorsi, presso la splendida cornice delle Tenute Delogu, si è svolta una serata conviviale organizzata dal Panathlon Club Alghero. L’ospite protagonista della serata è stato il Dr. Guido Calzia, comandante della Polizia Locale di Alghero ma anche sportivo di lunga data.

Guido Calzia ha intrattenuto i presenti ripercorrendo in breve la propria carriera sportiva, dai trascorsi calcistici con la maglia della propria città, Imperia, con gioie e dolori (una mancata promozione per un calcio di rigore sbagliato), passando per le successive sfide: le maratone prima, le durissime gare Ironman ora. Una sfida sportiva contro gli altri concorrenti, ma prima ancora una sfida con sé stessi.

Il comandante ha però parlato di altri argomenti d’interesse per il Panathlon, strettamente correlati al suo ruolo professionale: il contributo alla gestione dell’ordine pubblico nei recenti grandi eventi svoltosi nella nostra città, ma anche l’impegno nelle zone colpite dal terremoto nel 2016. Ha ricordato, infatti, che il Comune di Alghero era stato il primo in Sardegna a mobilitarsi, con un contingente partito in direzione Preci per portare supporto e sostegno alla popolazione. Su questo argomento ha lasciato spazio alle colleghe presenti alla serata, Franca Pischedda, Ivana Pensè e Arianna Labarbiera, che hanno fatto parte di quel contingente. Particolarmente toccante è stato il loro ricordo di un’esperienza dall’alto valore umano.

A ricordo della serata, il Presidente Lelle Simula ha consegnato al comandante Calzia una targa, che è stata accompagnata anche dai complimenti del sindaco, Mario Bruno, presente alla serata. Il primo cittadino ha speso parole di elogio per il corpo della Polizia Locale, per l’impegno in prima linea non soltanto in occasione della missione in Umbria ma anche in occasione dell’incendio nel palazzo di via Vittorio Emanuele, con decine di famiglie assistite per diversi giorni, andando a volte anche oltre il dovere istituzionale. Al termine della serata, il Presidente ha dato a tutti, panathleti e graditi ospiti, appuntamento per i successivi importanti eventi.







--