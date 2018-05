Il tempo è impazzito. Neve sul Gennargentu, acquazzoni su Sassari. Cosa ci aspetta nel weekend?

Sembra che una perturbazione dall'Islanda sia colpevole di questo clima ballerino, più che primaverile, diremo autunnale. Non solo, le temperature sono calate drasticamente, e per altri tre giorni l'instabilità la farà da padrona. Sopratutto nel nord ovest dell'isola dove sono previsti acquazzoni improvvisi e continui, anche di forte intensità, mentre le temperature minime non raggiungeranno nemmeno i 10 gradi. Una primavera alquanto strana ma dobbiamo farcene una ragione. Le mezze stagioni non esistono più, e questo ci dovrà preparare ai cambi repentini di temperature. E' quello che accadrà questa settimana. Fino a giovedi il tempo sarà piovoso e umido. Venerdì la svolta: le temperature subiranno un rialzo in tutta l'isola fino a toccare i 27 gradi di massima. Dunque, si passerà dal cappotto al costume in meno di 24 ore. La bella notizia è che quantomeno il fine settimana splenderà il sole e chi potrà staccare dal lavoro potrà organizzare una gita fuori porta.