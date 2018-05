Sassari. Discariche e incuria nelle borgate, focus di Alivesi in consiglio comunale

Riportiamo la nota stampa a firma del consigliere sassarese di Forza Italia Manuel Alivesi in merito alla situazione di incuria delle borgate. La segnalazione è stata portata in consiglio comunale.



"Da tempo oramai il presidio del territorio è diventato sempre piu difficile e complicato da garantire, per un’amministrazione presa sempre piu dalle distrazioni di litigi e guerre intestine.E’ cosi infatti che a farne le spese sono i cittadini e soprattutto alcuni servizi che dovrebbero invece essere curati con crescente attenzione. In una delle arterie comuni piu importanti del vasto agro Sassarese ecco infatti comparire, tra un’abitazione e l’altra, una discarica abusiva che occupa parte del ciglio della strada, all’altezza del numero civico 216, ma anche parte di un terreno privato su cui non esiste recinzione se non qualche filo metallico che ne delimita il confine.Pian piano infatti, complice il buio e la maliziosa diseducazione, si sono gia accumulati rifiuti di varia natura: dai sanitari alle bustone nere piene di ogni tipo di rifiuto.Ben visibile dalla strada, chiediamo un tempestivo intervento di Sindaco ed Assessori competenti affinche possa essere subito bonificata l’area.A tale fine il Capo Gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale ha presentato una apposita segnalazione rivolta al Primo Cittadino ed a tutte le autorità competenti affinchè possano agire tempestivamente."