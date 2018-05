Asta maglie storiche, la Torres devolverà il ricavato alla Onlus “Mariangela Pinna”

La società ringrazia i tifosi per la bellissima partecipazione all’iniziativa.











Per onorare i suoi 115 anni la Torres si è regalata delle maglie storiche indossate nell’ultima gara di campionato contro il Tonara. Quelle maglie, realizzate dalla nota Sartoria Sportiva di Milano che si occupa principalmente di riproduzioni artigianali di maglie retrò, non sono state messe in vendita ma battute all’asta il 24 aprile scorso per i tifosi collezionisti che le hanno potute portare a casa al termine di una straordinaria gara di solidarietà.Il ricavato di 6190 euro sarà interamente devoluto all’associazione di oncoematologia “Mariangela Pinna” Onlus di Sassari.La consegna dell’assegno avverrà venerdì 18 maggio, alle ore 18, nella sede di via Principessa Maria 24.