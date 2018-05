Ploaghe, prima Mostra Internazionale del Mosaico nella Chiesa di Santa Croce

Si concretizza il gemellaggio culturale tra Ravenna e Ploaghe con una 1° Mostra Internazionale del Mosaico nella Chiesa di Santa Croce della cittadina sarda patrocinata dai Comuni di Ploaghe e Ravenna. Nel comune logudorese si sta diffondendo la cultura del mosaico grazie all’ambizioso progetto dell’ Associazione Sardinia Contemporary Mosaic&Art in collaborazione con il maestro Giulio Menossi che propone quest’anno la terza edizione del Simposio Internazionale di Mosaico Contemporaneo con la partecipazione di artiste e mosaiciste provenienti da tutto il mondo. Un raro esempio di dedizione all’arte del mosaico e un modo per concentrare in campo neutro sinergie legate a questo particolare linguaggio artistico nelle sue manifestazioni diverse di luogo in luogo. Alla 1° Mostra Internazionale di Mosaico a Ploaghe, che inaugurerà venerdì 18 maggio 2018, data iniziale di un ricco calendario di eventi culturali fino al 30 settembre, Ravenna partecipa, per tramite dell’Associazione Dis-ORDINE, con la storica collezione di mosaici “I Dodici Segni dello Zodiaco” realizzati da Ines Morigi Berti su disegni di Antonio Rocchi e altre opere contemporanee tra cui Giuliano Babini, Felice Nittolo, Paolo Racagni e Enzo Tinarelli. Alquanto significativa la testimonianza del mosaico ravennate alla manifestazione sarda. I fautori della nascita del mosaico contemporaneo percorrono il ponte tra Ravenna e la Sardegna, come già da tempo le maestranze ravennati esperte di restauro dei mosaici antichi, per ribadire la complessità del linguaggio del mosaico. La Signora del Mosaico, come veniva amichevolmente chiamata Ines Morigi Berti, e Antonio Rocchi continuano il loro magistero riaffermando, con i piccoli mosaici portatili degli Anni ’90, lo straordinario percorso del nuovo modo di fare mosaico iniziato a metà del secolo scorso proprio a Ravenna. Disegni che diventano progetti di mosaici da cavalletto in cui fragili schegge trasparenti dai riflessi perlacei con ineguagliabile sapienza indicano la via ai maestri delle successive generazioni. La collaborazione tra Ravenna e Ploaghe si attua oggi grazie ai contatti tra Ravenna e Sardegna a cura di Catia Gori e Paolo Fresu in nome del progetto Mosaico di Libertà – Pazzi di Jazz, con diverse occasioni di incontro tra le Associazioni Sardinia e Dis-ORDINE per scambi reciproci di contatti e opinioni. Il Presidente Marcello Landi e il Direttivo dell’Associazione Dis-ORDINE ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questo primo appuntamento, in particolare la dott.ssa Fede Berti e Felice Nittolo oltre che Giuliano Babini, Paolo Racagni e Enzo Tinarelli.