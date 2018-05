Chiuso al traffico lo svincolo di Ossi-Tissi dalla 131

Anas comunica che sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, nella giornata di oggi 16 maggio, rimarrà chiuso al traffico lo svincolo di Ossi-Tissi della strada statale 131 “Carlo Felice”, in entrata e in uscita unicamente lungo la carreggiata nord, tra le ore 9,30 e le ore 17,30, nel territorio comunale di Sassari.Il provvedimento si rende necessario per il completamento dei lavori di pavimentazione della strada statale 127 “Settentrionale Sarda” nel tratto tra Scala di Giocca e la statale 131.