Opportunità di formazione all’estero per giovani sardi

Marina Patteri, Presidente Associazione Studenti per la Città, rende noto che l’ Associazione studenti per la città” promuove il progetto internazionale, rivolto a giovani, su sport e inclusione sociale “S.P.O.R.T. Il progetto consiste in uno scambio culturale per ragazzi europei che si terrà a Tallin, Estonia, dal 25 Maggio al 1 giugno. Sono disponibili 5 posti giovani provenienti dalla Sardegna. Requisiti sono la conoscenza minima della lingua inglese, determinazione. Predisposizione all’ascolto e spirito di collaborazione. I costi di partecipazione e viaggio saranno coperti dall’Unione Europea.Coloro che fossero interessati possono inviare una mail di candidatura a all’indirizzo associazionestudentiperlacitta@gmail.com , allegandovi il proprio CV e una lettera di presentazione, entro il 19 Maggio 2018.