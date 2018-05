Cagliari, la GdF individua evasore totale per oltre 102.000 euro

I militari hanno constatato che la ditta ha operato inosservando la normativa fiscale, disattendendo agli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando evasore totale per complessivi 102.664 euro.

















Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno concluso un controllo nei confronti di un contribuente di Cagliari operante nel settore del commercio di ricambi per autoveicoli.L’attivita’ pur operando abitualmente e con continuita’, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per l’annualita’ sottoposta a controllo.