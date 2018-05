Immortalare antichi arti e mestieri, il laboratorio fotografico dei ragazzi tulesi

L'Amministrazione Comunale di Tula, Assessorato alla Cultura, ha organizzato nel mesi scorsi, un Laboratorio di fotografia con la finalità di fornire le nozioni di base per imparare ad usare in maniera consapevole la propria macchina fotografica e a scattare fotografie tecnicamente corrette. Il corso è stato tenuto dal Docente e fotografo professionista Giuseppe Ortu.Al corso di fotografia hanno partecipato 12 allievi, tulesi, oschiresi e ozieresi, che hanno avuto l'occasione di seguire sia le lezioni teoriche che quelle pratiche. Dai corsisti è scaturita la proposta di realizzare una mostra dal tema Arti e Mestieri.



Gli allievi hanno potuto sperimentare sul campo l'arte di immortalare immagini, sensazione, sguardi, mani che lavorano, oggetti d'artigianato e golosità alimentari nati dalla fantasia e dall'abilità degli artigiani tulesi.

Gli apprendisti fotografi hanno poi appreso le tecniche per la selezione e la stampa delle fotografie ed anche la realizzazione dei supporti per la predisposizione della mostra.La mostra "Tula: tra Lavoro e Arte" che racchiude 120 immagini di arti e mestieri, verrà presentata venerdì 18 maggio alle ore 18 presso S'Ammassu alla presenta dei corsisti e delle autorità comunali.

La mostra si potrà visitare nei giorni 19, 20 e 21 maggio dalle ore 10 - 12 e 18 - 20