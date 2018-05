Opportunità di lavoro nel Coros

Venerdì 18 maggio, alle 18, nella sala dell’Auditorium comunale, Equilibrium Consulting e l’Amministrazione comunale di Olmedo presentano CIELO E META, due progetti finalizzati a produrre occupazione nel campo imprenditoriale della green e blue economy, del turismo sostenibile e dell’agroalimentare. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Unione del Coros, al cui territorio sono riservate le attività, nello specifico andrà a beneficio dei residenti a Ossi, Tissi, Usini, Uri, Olmedo e Putifigari.



CIELO (Competitività e Innovazione per l’Economia Locale) consentirà a disoccupati e lavoratori di partecipare a titolo gratuito ad alcuni corsi specialistici di formazione, che forniranno competenze specifiche legate al turismo rurale e all’agrifood.



META (Misure per l’Economia, il Turismo e l’Agroalimentare), in una fase successiva favorirà la nascita di nuove imprese mediante l’erogazione (sempre a titolo gratuito) di servizi integrati di assistenza e consulenza aziendale a disoccupati.



All’incontro interverranno Antonio Faedda, sindaco di Olmedo, e Franco Spada, presidente dell’Unione dei Comuni del Coros, che illustreranno le potenzialità di sviluppo del territorio. I dettagli delle attività saranno poi approfonditi dalle relazioni degli esperti Gianluca Lai e Simone Fotzi di Equilibrium Consulting, società di consulenza e formazione manageriale e professionale per l’accompagnamento al lavoro. In conclusione sarà dato ampio spazio al confronto con i partecipanti in sala.



I due progetti sono finanziati dall’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna con le risorse del POR FSE 2014-2020 e sono previsti dall’avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy”.

L’obiettivo è l’acquisizione di specifiche competenze manageriali, il reperimento di risorse di finanziamento e, in definitiva, l’apertura delle nuove aziende. Al termine del percorso saranno premiate le tre migliori idee imprenditoriali con l’erogazione di un contributo economico, utilizzabile per la copertura dei costi di avvio dell’impresa.