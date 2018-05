Tempio Pausania. Evasione fiscale per oltre 200.000 euro, controlli in due aziende locali

I Finanzieri della Tenenza di Tempio Pausania hanno eseguito due controlli mirati a contrastare l’evasione fiscale nei confronti delle aziende locali operanti nei settori del turismo e dell’edilizia.

Le attività ispettive hanno consentito di segnalare al Fisco ricavi non dichiarati per oltre duecento mila euro e accertati omessi versamenti di I.V.A. per circa quaranta mila euro. Inoltre, al termine del controllo, i rappresentanti legali delle due ditte verificate sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per aver occultato scritture contabili durante l’esecuzione dell’attività ispettiva.

Le attività di servizio si inquadrano in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, a tutela della cittadinanza, della leale concorrenza e del libero mercato, a garanzia di tutti i soggetti economici virtuosi che giorno dopo giorno operano nel territorio gallurese nel pieno rispetto delle norme e della legalità.