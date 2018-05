Tiro con l'arco. A Capoterra il Trofeo Poggio dei Pini

Giornata tutta dedicata alla specialità targa a Capoterra con il Trofeo Poggio dei Pini di tiro con l’arco, organizzato dagli Arcieri Nuragici e disputatosi nel campo sportivo della località omonima.Nell’arco olimpico maschile la gara assoluta è andata ad Andrea De Nisco (4 Mori), che ha superato in finale Pietro Chia (Uras) per 6-2, mentre fra le donne Debora Pinna (Portoscuso) ha piegato con un secco 6-0 Desireè Vagnozzi (Uras). Nella competizione fra allievi e master Sergio Gilardi (Uras) ha prevalso per 6-0 sul compagno di società Giovanni Lotta, nella gara in rosa Antonella Marongiu (Arcoristano) ha avuto la meglio per 6-2 su Valentina Gavrila (4 Mori). Fra i ragazzi Ajeeb Medda (Uras) ha piegato il “collega” Alessandro Gilardi con un 6-0 che non ammette repliche, nelle ragazze Martina Del Duca (Sardara) l’ha spuntata per 6-4 contro Anna Cocco (4 Mori).Nell’arco compound maschile Daniele Raffolini (Uras) ha bissato la vittoria di classe imponendosi nella gara assoluta su Luca Pinna (Portoscuso) per 146-136, così come in campo femminile Ilaria Spanu (Uras) fa dato il bis battendo nell’ultimo atto Patrizia Farci (Terranoa) per 130-100.Questi i vincitori di classe. Arco olimpico senior Simone Pisola (Sardara, 613). Femminile Debora Pinna (Portoscuso, 603). Master Sergio Gilardi (Uras, 579). Femminile Antonella Marongiu (Arcoristano, 347). Allievi Giovanni Lotta (Uras, 581). Allieve Valentina Gavrila (4 Mori, 350). Ragazzi Ajeeb Medda (Uras, 622). Ragazze Martina del Duca (Sardara, 620). Giovanissimi Michele Pia (Uras, 600). Giovanissime Irene Riguer (4 Mori, 670). Arco compound senior Daniele Raffolini (Uras, 677). Femminile Ilaria Spanu (Uras, 649). Master Enrico Bianco (della Quercia, 640). Femminile Susanna Podda (Torres, 496). Junior Luca Pinna (Portoscuso, 673). Allievi Filippo Carrus (Uras, 618).