Sassari, apertura temporanea di Viale Trento

Il Comune di Sassari, in vista del maggior traffico che si crea nei giorni della Cavalcata sarda, ha chiesto ad Abbanoa di riaprire viale Trento alle auto. Il gestore del servizio idrico, pur sottolineando che i lavori non sono ancora terminati, ha previsto la possibilità di ripristinare il manto stradale provvisoriamente, da venerdì 18 maggio.



In accordo con il comando della Polizia municipale, sarà dunque possibile percorrere viale Trento dalle 16 di venerdì 18 maggio. È vietato il passaggio ai mezzi che pesano più di 3,5 tonnellate. Il marciapiede sul lato destro verso viale Umberto sarà aperto ai pedoni, mentre quello sul lato sinistro rimarrà chiuso nella zona recintata; saranno però previste passerelle per raggiungere le abitazioni e il bar. Resterà invece vietato l'ingresso ai garage.



Il tratto di viale Trento già interessato dai lavori sarà chiuso di nuovo al traffico per completare le riparazioni.