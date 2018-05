Cavalcata sarda, serie di iniziative di educazione stradale della Polizia Municipale di Sassari

Educare e sensibilizzare tutte le generazioni sull'importanza della guida sicura. Con questo obiettivo la Polizia municipale del Comune di Sassari ha organizzato una serie di iniziative nelle giornate legate alla Cavalcata sarda. «Chi si mette alla guida deve capire che ha un'arma in mano, e se non è usata con buon senso può uccidere – spiega l'assessore alla Polizia municipale Antonio Piu -. Deve maturare la sensibilità in ognuno di noi, bisogna capire che dal comportamento di ciascuno dipende l'esistenza non solo nostra ma anche di chi incontriamo lungo la nostra strada. Ecco perché l'Amministrazione comunale è in prima linea per sensibilizzare su questi temi».



«Oggi gli incidenti sono la prima causa di morte tra i giovanissimi ed è innanzitutto l'uso dei cellulari durante la guida a provocarli» ha aggiunto il comandante Gianni Serra.



Già da stasera e fino a domenica sarà allestito in piazza d'Italia un percorso di guida dedicato a bambini e bambine, arricchito con segnaletica stradale e dove saranno messi a disposizione dei più piccoli sei veicoli elettrici. Gli agenti spiegheranno attraverso il gioco le regole più elementari per muoversi in sicurezza, a piedi e in auto.



Sabato e domenica sempre nella piazza principale della città, vicino a via Roma, sarà presente la stazione mobile del Comando dove gli agenti sensibilizzeranno le persone interessate sui rischi legati alla guida in stato di alterazione psicofisica; saranno distribuite brochure informative e saranno utilizzati etilometri a cui i curiosi potranno sottoporsi volontariamente all'esame alcolemico. Nelle stesse due giornate sarà allestito uno stand dove operatori qualificati mostreranno e illustreranno il funzionamento dei più moderni strumenti di lavoro in dotazione questo Comando.