Comune amico delle famiglie, Sassari verso la firma del protocollo d'Intesa

Prosegue l'iter che porterà il Comune di Sassari a diventare un Comune amico della famiglia. Con la delibera di giunta del 10 maggio è stato, infatti, attivato il processo per ottenere la certificazione necessaria alla firma del protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento, capofila del progetto.



Già con l'adesione al network nazionale, avvenuta in occasione del Festival della Famiglia, tenutosi a Trento nel mese di novembre 2017, l'amministrazione comunale si era impegnata alla stipula di un accordo che vedesse impegnati i due enti in un dialogo costante tra loro e con le istituzioni regionali.



Un primo momento di confronto tra istituzioni si era svolto il 29 gennaio scorso nella sede dell'Assessorato alle politiche sociali alla presenza di Luciano Malfer, dirigente dell'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, dell'Assessore regionale all'assistenza sociale Luigi Benedetto Arru, del presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana, dei coordinatori del network nazionale dei Comuni Amici della Famiglia Mauro e Filomena Ledda, del sindaco Nicola Sanna, dell'assessora alle Politiche sociali Monica Spanedda, e di Mario Bruno, sindaco di Alghero, primo comune sardo firmatario del protocollo d'intesa e nella cabina di regia del network nazionale.



«Essere un comune amico della famiglia - spiega l'assessora Spanedda - significa promuovere politiche a sostegno della natalità e del benessere familiare, favorire azioni di mutuo aiuto familiare, percorsi di collaborazione, solidarietà e sostegno reciproco tra le famiglie in un rapporto di co-progettazione con le istituzioni locali».



L'amministrazione si impegna così a stimolare politiche integrate nei vari settori del Comune, a riorganizzare e riorientare i servizi promuovendo nuove politiche nell'ambito del lavoro, dei trasporti, della scuola, del tempo libero e dell'assistenza.



È previsto il coinvolgimento di tutta la città, dalle attività commerciali al mondo dell'associazionismo, perché ogni luogo diventi accogliente per la famiglia, dai ristoranti agli uffici pubblici. Si procederà a breve alla mappatura di tutti i servizi esistenti a favore delle famiglie.



Partirà anche la fase di attivazione del processo di “Family Audit”, che mira a favorire il miglioramento delle politiche di conciliazione familiare e lavorativa all'interno dell'ente.



«Quello in cui è impegnato il nostro comune è un vero e proprio percorso di adeguamento – sottolinea il sindaco Nicola Sanna -, l'adeguamento a un cambiamento culturale che è già in atto in tutta la penisola».