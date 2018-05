Anas, da domani limitazioni al traffico all'interno del tunnel cittadino di Olbia

Anas comunica che per interventi agli impianti tecnologici e all’illuminazione, da domani 18 maggio 2018 saranno in vigore alcune limitazioni al traffico all’interno del tunnel cittadino di Olbia.



I lavori sono necessari per l’adeguamento impiantistico della galleria, per una migliore e più sicura transitabilità e comprendono attività sia all’esterno che all’interno del tunnel. Questi ultimi sono stati programmati tra maggio e giugno proprio per non avere limitazioni al transito nei mesi di massimo flusso turistico.



Nel dettaglio il tunnel rimarrà chiuso: in direzione Nuoro-Sassari-Cagliari da domani e fino al 22 maggio nella fascia oraria 7.30-19:30; in direzione Palau-Arzachena-Golfo Aranci dal 23 maggio al 29 maggio nella fascia oraria 7.30-19:30; nuovamente in direzione Nuoro-Sassari-Cagliari dal 30 maggio fino al 14 giugno nella fascia oraria 7.30-19:30; ancora in direzione Palau-Arzachena-Golfo Aranci dal 15 giugno al 30 giugno nella fascia oraria 7.30-19:30.



Le deviazioni sul percorso alternativo saranno segnalate in loco.