Sassari Latte Dolce Juniores cede all'Ostiamare

Nel match di andata dei playoff nazionali, categoria Juniores, il Sassari calcio Latte Dolce di mister Dino Palmas ha ceduto onorevolmente le armi per 1-0 ai pari età dell'Ostiamare, passati in vantaggio alla mezz'ora con Olivetti e vittoriosi al termine dei 90' di gioco. La sfida però non é ancora conclusa: mercoledì 23 maggio a Sassari è in programma la gara di ritorno. Si gioca in Sardegna, davanti al pubblico di casa. Ribaltare il risultato non è impossibile.