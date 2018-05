Sabato 19 maggio torna la Notte europea dei Musei

Sabato 19 maggio 2018 torna la Notte europea dei Musei con l’apertura serale straordinaria dei musei al prezzo simbolico di 1.00 euro. Il Polo Museale della Sardegna aderisce alla quattordicesima edizione e propone una serie di iniziative dedicate al tema della manifestazione Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici. L’idea nasce dalla necessità di riflettere sul ruolo dei musei come contenitori e diffusori di nuovi linguaggi e di nuove opportunità di conoscenza e interazione reciproca con la comunità di riferimento. La Notte dei Musei è parte integrante della Festa dei Musei 2018, giunta alla terza edizione, in calendario il 19 e 20 maggio2018. Per l’occasione, resteranno aperti nella serata del 19 maggio 2018, con biglietto d’ingresso al prezzo simbolico di 1.00 euro, i seguenti luoghi della cultura:Museo Archeologico ed Etnografico Nazionale “G.A. Sanna” di Sassari- dalle 20.00 alle 23.00 – ultimo ingresso 22.30Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano e Area Archeologica di Porto Torres- dalle 18.00 alle 21,00 – ultimo ingresso 20.30Museo Archeologico Nazionale di Cagliari- dalle 20.00 alle 23.00 – ultimo ingresso 22.30Pinacoteca Nazionale di Cagliaridalle 20.00 alle 23.00 – ultimo ingresso 22.30Pinacoteca Nazionale di Sassari- dalle 18.00 alle 21.00 – ultimo ingresso 20.30Compendio Garibaldino – Sistema Museale di Caprera- dalle 20.00 alle 23.00 – ultimo ingresso 22.15Memoriale Giuseppe Garibaldi - Sistema Museale di Caprera- dalle 19.30 alle 22.30 – ultimo ingresso 21.30Per le iniziative in programma nei musei del Polo Museale della Sardegna si può consultare dal seguente link: http: //musei.sardegna.beniculturali.it/notifiche/festa-dei-musei-e-notte-dei-musei-2018/ Il programma completo si può scaricare dal seguente link:http: //www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1975319175.html