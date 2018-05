Domenica tutti al Vanni Sanna per Torres-Cuoiopelli

È aperta la prevendita per la partita Torres – Cuoiopelli, in programma domenica 20 maggio, allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, alle ore 15:30, valida per l’andata della semifinale nazionale playoff di Eccellenza.



I tagliandi sono disponibili nei seguenti punti vendita:



Web Cafè – centro commerciale Luna e Sole

The Small Cafè – via Bogino

Bottega – Viale Adua



Nella giornata di domenica 20 maggio sarà possibile acquistare i tagliandi alla biglietteria di via Romita (fronte piscine) con i seguenti orari:



Mattina: dalle 10:30 alle 12:30

Pomeriggio: dalle 13:45



I prezzi dei biglietti restano invariati:

10 euro curva (ridotti 7 euro)

15 euro tribuna (ridotti 10 euro)

Ridotti per over 65, donne e i ragazzi dai 13 ai 18 anni.

Per i bambini fino ai 12 anni l’ingresso sarà gratuito in tutti i settori.