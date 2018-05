ASSL Sassari: ad Alghero la Giornata Nazionale sulla Cultura della Donazione degli Organi e Tessuti

In occasione della Giornata Nazionale sulla Cultura della Donazione degli Organi e Tessuti, l'ospedale Civile di Alghero ospita un'iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini. La manifestazione, in programma martedì 22 maggio, è organizzata in collaborazione con il comitato regione Sardegna dell'Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto "Aned Onlus”.L'iniziativa si svolge nella hall del presidio ospedaliero algherese, dalle 9 alle 13. I medici dell'ATS Sardegna - ASSL Sassari, con il supporto dei volontari dell'associazione, forniscono agli utenti tutte le informazioni utili sul tema della donazione degli organi, anche attraverso la distribuzione di opuscoli e materiale illustrativo.«I progressi della medicina fanno aumentare, ogni giorno di più, i pazienti in attesa di un trapianto – afferma il responsabile della Nefrologia e Dialisi dell'ospedale Civile di Alghero, Leopoldo Di Lauro – e le donazioni, sebbene in costante aumento, non sono ancora sufficienti. Per questo le iniziative come quella di oggi contribuiscono a diffondere la cultura della donazione e a dare consapevolezza e ragione a quello che è comunque un gesto d’amore».All'interno dell'ASSL di Sassari l'ufficio preposto per accogliere le dichiarazione di volontà per la donazione di organi e tessuti è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. I cittadini che desiderano diventare donatori possono completare la pratica nella sede di via Enrico Costa, a Sassari. Per la compilazione del modulo di adesione è necessario il codice fiscale, un documento d'identità valido e, preferibilmente, la tessera sanitaria. Il modulo viene poi ritirato dall'operatore e registrato nella banca dati del Sistema Informativo Trapianti presso il Ministero della Salute.