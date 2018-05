Domani l’assegnazione del premio Pani di Sardegna 2018

di SSN

Sarà consegnato domani sera sul palco di Piazza d’Italia il “Premio Pani di Sardegna 2018”. Il prestigioso riconoscimento, legato all’evento collaterale della Cavalcata sarda, è destinato ai migliori pani da mensa provenienti dai vari territori dell’isola.



Già nelle scorse settimane, i partecipanti hanno inviato i loro prodotti in Promocamera per farli analizzare da una giuria di esperti e degustatori di provata esperienza. La commissione, coordinata da Tommaso Sussarello, ha esaminato le caratteristiche organolettiche, olfattive e gustative. Oggetto di analisi è l’aroma, il gusto, le alveolature tipiche di un prodotto a lievitazione naturale, l’utilizzo di farine di qualità e la cottura nel forno a legna.



Ad aggiudicarsi la prima edizione, nel 2014, fu il civraxiu dell’associazione “Città del Pane” di Villaurbana, mentre nel 2015 il riconoscimento fu assegnato al modditzosu del Gruppo Folk Nuraghe di Settimo San Pietro e, nel 2016, al civraxiu del Gruppo folk Santa Vitalia di Serrenti. Lo scorso anno aveva invece prevalso l’ammoddigadu del gruppo folk “Nostra Signora di Talia”, prodotto dal panificio Madrigosas di Olmedo.



Proseguono intanto le numerose attività di panificazione e cottura dal vivo nel Villaggio del pane allestito in Piazza Castello, tra stand di degustazione e preparazione, laboratori per bambini, mostre, vendita di prodotti agroalimentari di nicchia e squisite tipicità della tradizione enogastronomica sarda.