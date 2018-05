Sassari, denunciato un giovane per detenzione di stupefacenti

di SSN

Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 19enne sassarese. polizia.

Nel corso di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno proceduto al controllo del giovane, estendendo poi le verifiche anche alla sua abitazione.

In quest’ultima, all’interno di una stanza, è stata rinvenuta della sostanza vegetale che ai successivi accertamenti è risultata essere della marijuana del peso di circa 40 grammi.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di rinvenire delle infiorescenze di marijuana ed ulteriore stupefacente per un peso complessivo di circa 50 grammi, il tutto sottoposto a sequestro.

Quindi, dopo le formalità di rito, il 19enne è stato denunciato in stato di libertà.