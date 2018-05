Torres pareggia a Sassari 1-1 contro il Cuoiopelli. Si decide tutto domenica in Toscana

Tutte nella ripresa le reti tra Torres e Cuoiopelli nella semifinale di andata dei playoff promozione per la serie D. Davanti a oltre tremila spettatori gol in apertura del secondo tempo per gli ospiti con Scaramelli al primo minuto. La porta della Torres capitola così dopo 352 minuti di imbattibilità.

La Torres si butta a capofitto per rimettersi in gara esponendosi anche al contropiede avversario. Al 62° secondo legno per l'argentino Spinola della Torres ed è il preludio del pareggio. Arriva con un secco diagonale di Scioni al 38' che raccoglie una respinta corta provocata da uno spunto di Sarritzu. Settimo gol stagionale per il torresino. Arrembaggio della Torres ma la partite termina ed è tutto rinviato alla gara di ritorno fra sette giorni in Toscana.

La Torres ha le carte in regola per fare suo il risultato finale del doppio incontro e lo ha dimostrato oggi con un pareggio che le va certamente stretto.