Cavalcata sarda: i colori di Sassari al centro dell'Isola

L'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Donatella Spano, oggi a Sassari, ha rappresentato la Giunta in occasione della 69esima edizione della Cavalcata sarda. "La manifestazione mette in evidenza la ricchezza della cultura della Sardegna, della sua tradizione e di una coesione tra territori differenti fra loro", ha dichiarato l'esponente dell'esecutivo regionale, apprezzando la riuscita dell'edizione 2018 per organizzazione e alta presenza di turisti. "Grazie alla Cavalcata la città diventa centro dell'isola e vetrina per i territori, restituendo un grande momento di accoglienza e di apertura. Non è quindi solo una festa di colori e bellezza dei costumi tradizionali della Sardegna, così viva e sentita tra gli spettatori come tra gli adulti e i tanti bambini che sfilano. È anche un momento di costruzione di relazioni e di apertura verso il mondo, specie ora che ha ottenuto il marchio dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018", ha concluso l'assessore Spano.