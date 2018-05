Sassari. Scuola e bandi formazione, l'analisi in Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Sassari, invece, ha stanziato un fondo di 40mila euro da destinare al cofinanziamento di progetti presentati dalle associazioni di categoria con riferimento all'orientamento al lavoro, alle professioni e all'alternanza scuola-lavoro. Il bando è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado e sosterrà progetti di formazione e inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso idee di sviluppo territoriale. E' previsto un cofinanziamento fino ad un massimo del 50% delle spese progettuali per un massimo di cinquemila euro a progetto. l'invio dei progetti è stato previsto partire da maggio di quest'anno.











Scuola e territorio, imprese e allievi. Solo l'unione di intenti e obiettivi può fare la forza di un sistema che per crescere e guardare lontano ha necessità dei propri giovani.E' stato questo lo spirito che nei giorni scorsi ha spinto la camera di Commercio di Sassari a creare un evento (in collaborazione con Confindustria centro-nord Sardegna) rivolto ai dirigenti scolastici ed ai referenti per i progetti di alternanza delle scuole della provincia di Sassari.Per una scuola che vuole crescere ed un sistema sociale prim'ancora che imprenditoriale pronto a trovare percorsi comuni di formazione.Nel corso dell'incontro sono stati presentati i bandi di Confindustria, "La tua idea di impresa" del Banco di Sardegna "Il Banco di Sardegna per la scuola", Fondazione di Sardegna "Bando scuola 2018", e i contributi camerali per le associazioni di categoria che attiveranno progetti di orientamento al lavoro e di alternanza.Il bando di Confindustria quest'anno ha visto il Liceo Spano imporsi a livello nazionale ( per la seconda volta consecutiva) con il progetto Drop Techonology, una nuova tecnologia per i veicoli a benzina, diesel e ibridi che permette di abbattere fino all’80% le emissioni di anidride carbonica. Pronta una nuova edizione per il prossimo anno.Pronto anche il bando "Il Banco di Sardegna per la scuola" premio su progetti di ricerca e sviluppo imprenditoriale rivolte agli studenti dei Licei e degli Istituti Tecnici e Professionali. Bando su cui i ragazzi dovranno lavorare su aspetti sociali, culturali, storici ed economici del territorio per la progettazione di un'attività imprenditoriale nuova o applicata a un'idea già esistente ma da innovare. Anche in questo caso l'appuntamento è per il prossimo anno scolastico.La Fondazione di Sardegna invece seleziona proposte progettuali di Istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'isola caratterizzate da soluzioni efficaci e sostenibili. Nello specifico, le proposte progettuali dovranno essere orientate a sostenere progetti didattici innovativi che possano anche favorire gli interventi nelle scuole superiori rivolti a rafforzare i percorsi di integrazione con il mondo del lavoro. Il Bando prevede per singolo progetto un contributo massimo di 30.000 euro. Le proposte potranno essere presentate entro il 27 maggio prossimo.