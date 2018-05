Fr.I.NET2: al via il bando per la selezione delle imprese

Promocamera - Azienda Speciale della CCIAA di Sassari – organizza per mercoledì 23 maggio alle 15 nella sede di Via Predda Niedda 18, la presentazione del Bando per la Selezione delle Imprese e del catalogo dei servizi specialistici ad alto valore aggiunto che saranno erogati da Promocamera, per mezzo di una qualificata rete di esperti del Centro Competenze Transfrontaliero Fr.I.NET2.



L'incontro prevede interventi di presentazione su: tendenze in atto nella filiera della Nautica e quella del turismo innovativo e sostenibile; social media marketing e come promuovere al meglio la propria azienda attraverso i Social Network; risultati dell’indagine sui fabbisogni delle imprese e sui soggetti che erogano servizi.



Il progetto, in linea con la Strategia Europa 2020, offre l’opportunità alle micro e piccole medie imprese delle filiere prioritarie Nautica e Turismo e dei settori tradizionali ed emergenti direttamente collegati, di usufruire gratuitamente di servizi specialistici che possano incrementare il potenziale di innovazione e la competitività anche sui mercati internazionali.