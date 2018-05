Trionfo di Francesco Cornelio e patrizia Besomi al 7° Sardinia Trail

Francesco Cornelio, atleta italiano, bolognese, vive a Berlino, ingegnere, classe 1982, ha vinto, la 7^ edizione del Sardinia Trail, la gara di trail internazionale che si è conclusa oggi sulla spiaggia di Museddu nel comune di Cardedu.

Ed infatti anche oggi ha vinto la terza tappa (Tertenia-Gairo-Cardedu di Km. 26,8) con il tempo di 2h44m03s.

In seconda posizione nella tappa finale Silvio Vasali (CH) in 02h50m42s Il grande protagonista di oggi è stato l’atleta sardo Flavio Cirronis che ha concluso in terza posizione in 02h52m32s a 08m29s con un ritardo di tappa 08m29s.dal leader della classifica.

Francesco Cornelio ha percorso le tre tappe in (Urzulei-Arzana-Cardedu) in 8h47m08s, al secondo posto nella classifica generale Silvio Vasali (CH) con un ritardo di 17m41s, seguito al terzo posto dall’italiano Alessandro Michellucci in 09h32m15s a 45m07s.

Insomma una tappa anche quella di oggi molto dura e selettiva con distacchi di pochi secondi tra gli atleti che hanno utilizzato tutte le energie per tentare l’assalto al titolo.

Per la categoria femminile si aggiudica per il secondo anno consecutivo il titolo di reginetta del Sardinia Trail Patrizia Besomi, l’atleta svizzera che ha concluso questa edizione con un ottimo ottavo posto nella classifica generale con un tempo complessivo nelle tre tappe di 10h29m43s. Anche oggi la svizzera Besomi ha vinto la tappa in 03h28m10s al secondo posto la tedesca Antje Schuhaj in 03h46m45s ed in terza posizione Daniela Carpani in ritardo di 44m55s dalla leader svizzera. E queste è stato anche la loro posizione nella classifica generale donne. Nella generale Schuhaj e’ arrivata 20^ e la Carpani in 24^ posizione. Ritirata La Monaca dopo le fatiche della seconda tappa di ieri della tappa di Arzana.

Gli atleti sono partiti questa mattina puntuali, come da programma, alle nove del mattino dalla spiaggia di Foxi (Tertenia), con un percorso dagli scenari mozzafiato del Monteferru, la montagna più alta sul mare, Punta Cartuceddu e Coccorocci. Ad accompagnare i trailer in questa tappa una splendida giornata dalle temperature quasi estive, che non li ha sicuramente impedito di raggiungere, seppur faticosamente, ma con tanta grinta, impegno e determinazione, il tanto atteso traguardo sulla lunga e sabbiosa spiaggia di Museddu Cardedu, concedendosi all’arrivo anche qualche tuffo tra sue acque limpide e cristalline: un modo simpatico per esorcizzare queste 3 faticose giornate di gara con passaggi mozzafiato da Urzulei, Arzana, e Punta La Marmora.

L’evento è stato organizzato dalla Good Looking Entertainment Sport in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, con gli assessorati allo Sport e al Turismo, i comuni attraversati di Urzueli, Arzana, Cardedu, Desulo, Gairo, e Tertenia.



Dichiarazioni:

Francesco Cornelio (ITA) “Incredibile aver vinto il titolo del Sardinia Trail. E’ stata un’esperienza bellissima aver corso tra gli spettacolari scenari dell’Ogliastra. Perfetta l’organizzazione. Questa manifestazione è un diventata il miglior modo di promuovere il territorio dell’Ogliastra. Complimenti ancora”.



Matteo Piras, Sindaco di Cardedu. “Siamo soddisfatti di aver ospitato l’arrivo finale di questa manifestazione internazionale che ha interessato il nostro territorio con l’arrivo finale e premiazioni sulla spiaggia di Museddu. Ci auguriamo consolidare questa collaborazione anche nella prossima edizione”.



Classifica Assoluta FINALE UOMINI

1° 31 Francesco Cornelio (ITA) 08h47m08s

2° 09 Silvio Vasalli (CH) in 09h04m29s a 17m41s

3° 02 Alessadrno Michelucci (ITA) in 09h32m15s a 45m07s

4° 03 Davide Vasalli (CH) in 09h49m40s a 01h02m32s

5° 10 Dejonghe Simon (BEL) in 09h49m57s a 01h02m49s



Classifica Assoluta FINALE DONNE

1^ 08 Patriza Besomi (CH) in 10h29m43s

2^ 20 Antje Schuhaj (GER) in 11h34m36s a 01h04m53s

3^ 24 Daniela Carpani (ITA) in 12h42m59s a 02h13m16s



Classifica 3^ Tappa

1° 31 Francesco Cornelio (ITA) 02h44m03s

2° 09 Silvio Vasalli (CH) in 02h50m42s a 06m39s

3° 55 Flavio Cirronis (ITA) in 02h52m32s a 08m29s

4° 02 Alessandro Michelucci (ITA) in 02h57m40s a 13m37s

5° 03 Vassalli Davide (CH) in 03h04m00s a 19m57s



Classifica 3^ Tappa DONNE

1^ 08 Patriza Besomi (CH) in 03h28m10s

2^ 20 Antje Schuhaj (GER) in 03h46m45s a 18m35s

3^ 24 Daniela Carpani (ITA) in 04h13m05s a 44m55s



Il Sardinia Trail inoltre ha assegnato i titoli italiani assoluti e di categoria del Campionato Italiano Iuta a tappe.



Classifica Assoluta UOMINI Campionato Italiano IUTA a tappe:

1° Alessadrno Michelucci

CATEGORIA M35:1° Demetrico Castignola M35

CATEGORIA M45: 1° Alessandro Michelucci

CATEGORIA M50: 1° Teodoro Mura

CATEGORIA M60: 1° Luigi Cambuli



Classifica Assoluta DONNE Campionato Italiano IUTA a tappe

1° Eleonora Squeri

CATEGORIA UF35: 1^ Eleonora Squeri

CATEGORIA F35: 1^ Manuela Musu