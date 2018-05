Sassari, mercoledì sarà presentato il Quinto Rapporto di ricerca sulla Criminalità in Sardegna

Nel corso della presentazione sono previste le testimonianze degli studenti del Liceo “E. Fermi” di Alghero e del Liceo “M. di Castelvì” di Sassari, inseriti nel percorso di alternanza scuola lavoro attivo presso l’OSCRIM.









Mercoledì 23 maggio alle ore 16.30 presso la sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto a Sassari, si terrà la presentazione del Quinto Rapporto di ricerca su La Criminalità in Sardegna. Reati autori e incidenza sul territorio. Il presente volume contiene sia l’aggiornamento dei dati riguardanti i fenomeni criminali che comportano un elevato grado di violenza (omicidi, attentati e rapine), sia i dati più recenti sulle coltivazioni illegali di cannabis. L’aggiornamento è stato completato con una specifica indagine sulla criminalità predatoria nella città di Sassari, svolta in collaborazione con la Procura di Sassari, e con il calcolo dei costi diretti della criminalità in Sardegna: si è rilevato che la criminalità nell’isola, limitatamente al biennio 2016/2017, ha un impatto complessivo (certamente sottostimato) pari a circa 700 mila euro per 1000 abitanti.L’iniziativa sarà presieduta dal Presidente della Fondazione, Antonello Cabras, con i saluti del Direttore del Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione, Marco Milanese, e con una relazione introduttiva di Antonietta Mazzette, curatrice del volume. Seguiranno gli interventi del Procuratore della Repubblica di Sassari, Gianni Caria, del Direttore de La Nuova Sardegna, Antonio di Rosa e del Sindaco di Sassari, Nicola Sanna.Dopo gli interventi programmati, Giacomo Mameli e gli autori del libro rifletteranno sulle principali questioni che emergono dalla ricerca.