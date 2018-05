Sanità, Tempio. Il Tar sospende l’efficacia delle ordinanze emanate dai sindaci

Il Tribunale Amministrativo della Sardegna sospende l’efficacia delle ordinanze emanate dai sindaci del Nord Sardegna con cui si chiedeva l’immediato ripristino delle attività del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Paolo Dettori”.

L’Ats aveva impugnato il provvedimento (prima nei confronti del comune di Tempio e a seguire con le altre amministrazioni) e oggi comunica l’accoglimento dell’istanza che ne sospende l’efficacia anche in considerazione della garanzia delle prestazioni di emergenza. In un’ottica di massima trasparenza che da sempre muove i passi dell’Azienda, la Direzione di Ats e della Assl di Olbia comunicano che non si è ancora concluso l’iter per il reclutamento di professionisti da inserire nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale tempiese.