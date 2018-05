FI sulla situazione comunale ad Alghero: "L'esodo dei dirigenti che scappano dal sindaco"

Riportiamo una nota del gruppo politico di Forza Italia, che punta i riflettori sul cambio continuo di dirigenti nel comune di Alghero:







"Un tempo, neanche troppo lontano, il ruolo di dirigente nel Comune di Alghero era un posto molto ambito. Una città veramente vivace, frizzante con tutti i settori dell’organigramma impegnati in numerosi progetti, nuovi o ereditati, poco importava, ma l’obiettivo era quello di rendere Alghero, insieme alla politica, sempre più grande. Ultimamente il trend è cambiato e anche questo riflette il preoccupante declino della nostra città con chiare ed evidenti responsabilità di coloro che la governano da oltre 5 anni ovvero le forze di Centrosinistra facenti capo a Mario Bruno e soci. Una “moria” di dirigenti e funzionari mai vista in quella che potremmo chiamare “fuga per la sopravvivenza”. Sono andati via Puledda, Spanedda, Masia, Marrone, Cerri, Saglioni, Satta, Caria etc. Un esodo biblico di dirigenti che, a quanto pare, ha alla base pretese e richieste singolari della parte politica e rapporti basati su dissidi pesanti. Una cosa mai vista a queste latitudini. Ne soffre il funzionamento della macchina amministrativa, oramai alla paralisi, e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, la cui insufficienza è al limite dell'imbarazzante. E questa è anche la spiegazione, oltre la congenita incapacità di coloro che governano Alghero, direttamente e indirettamente, dal 2012, del perchè servizi importanti comparti come Urbanistica, Edilizia, Programmazione, Turismo, Servizi Sociali, Lavori Pubblici e Manutenzioni sono letteralmente bloccati e senza alcuna nuova progettualità di rilievo in atto. Basta ascoltare le recenti dichiarazioni dell’assessore Cacciotto che in una intervista ha evidenziato come suoi atti più importanti di 4 anni di Governo: la messa in sicurezza degli uffici e del Teatro, un po’ pochino, ci sembra, per Alghero. Invero, una cosa funziona: il costoso apparato della comunicazione del sindaco formato da più soggetti che ogni giorno sforna amenità alla "Maduro" per anestetizzare l'opinione pubblica oramai sfiduciata e proiettata verso una definitiva liberazione di Alghero dalla peggiore amministrazione di sempre."