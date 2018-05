Sassari in via Padre Zirano: circolazione alternata per macchine a vela

Ancora gravi difficoltà alla circolazione causata dal mal tempo. La pioggia non vuole saperne di lasciare il nord ovest dell'isola. Questa immagine racconta perfettamente cosa accade a Sassari. Via Padre Zirano, un fiume navigabile solo per eroi. Traffico rallentato, in alcuni tratti proprio in tilt. Queste immagini si riferiscono a ieri. Numerosi i video che gli stessi cittadini hanno postato su facebook. Increduli e basiti, per come il sistema idrico fognario, non riesca a smaltire la pioggia, creando in città canali d'acqua pericolosi, e costringendo persino gli autobus a fermarsi. Oggi la situazione di forte criticità è rientrata.