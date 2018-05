Vino, gusto e tradizione: Usini riparte da Vini di Coros

È tutto pronto per sabato 26 Maggio 2018 quando Usini ospiterà la 21° edizione di Vini di Coros, la seconda manifestazione più anziana della Sardegna, riaperta da quest’anno anche ai comuni e ai produttori vitivinicoli al di fuori del Coros. L’ambito concorso, dedicato ai vini bianchi e rossi e al Cagnulari, sarà arricchito da eventi collaterali come una mostra fotografica e le visite alla necropoli di S’Elighe Entosu.I campioni pronti per essere degustati sono stati quest’anno 125, un numero importante considerata la scarsità del prodotto: “Siamo soddisfatti per il numero di partecipanti – ha detto il vice sindaco e assessore all’Agricoltura Giovanni Antonio Sechi - inferiore di qualche decina di unità rispetto agli anni precedenti. La flessione è dovuta alla cattiva annata del 2017 che ha causato, mediamente, il 40% in meno della produzione vinicola”. Quest’anno, oltre che per i viticoltori non imbottigliatori residenti nel territorio dell’ “Unione dei Comuni del Coros” (Usini, Ittiri, Putifigari, Olmedo, Uri, Tissi, Ossi, Muros, Cargeghe, Codrongianos, Florinas e Ploaghe), considerata la richiesta di alcuni viticoltori operanti in altre sub-regioni isolane, la Rassegna è stata estesa anche al “Sassarese”, alla “Romangia” (Sorso e Sennori) e alla “Nurra” di Alghero, riservando loro la 2^ edizione “Extra-Coros” per i soli vini bianchi e rossi secchi.



Si parte comunque venerdì 25 Maggio con le 6 Commissioni valutatrici, una per ogni categoria (bianchi amatori, bianchi produttori, rossi amatori, rossi produttori, cagnulari ed extra-Coros) composte da enologi e sommelier che valuteranno i 125 campioni. Nella mattina, tra gli eventi collaterali, anche la possibilità di visitare la mostra fotografica naturalistica di Franco Cossa, “Emozioni di Natura”, presso l’auditorium comunale e l’escursione su prenotazione alla Necropoli di S’Elighe Entosu.



Sabato invece, a partire dalle ore 17.30, presso l’ “Ex-Mà” in via Ossi, si terrà l’importante convegno dal titolo “La viticoltura del Coros, tra tradizione e innovazione”, nome emblematico proprio in questo periodo in cui, l’Unione dei Comuni del Coros ha avviato il suo percorso di sviluppo dentro la Programmazione territoriale: “Anglona-Coros. Terre di tradizioni – ha aggiunto il sindaco – è infatti il nome che abbiamo voluto dare alla nostra idea di sviluppo locale e territoriale. Credo fortemente che, nel rapporto tra tradizione e innovazione e dunque tra passato e futuro, si possano trovare nel presente le chiavi per proiettare le nostre comunità in un domani più sereno, tecnologico, avanzato e sostenibile”.



L’importante ed atteso momento di confronto sarà presieduto dal prof. Severino Zara, del Dipartimenti di Agraria dell’Università di Sassari che discuterà con l’agronomo Giampaolo Usai, agronomo, l’urbanista Gian Francesco Faedda, l’enologo Piero Cella e il contributo del dott. Paolo Benvenuti, direttore generale dell’associazione nazionale Città del vino. Ospite gradito – ha rimarcato Sechi – in quanto anche Usini fa parte del circuito delle città del vino d’Italia. Per noi è motivo di orgoglio ospitarlo nella nostra comunità”.Gli interventi saranno preceduti dai saluti dell’amministrazione comunale e di Antonio Montinaro dell’Agenzia Laore Sardegna. Al termine del Convegno si conosceranno i nomi dei vincitori e saranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria, per un totale di 22 vincitori.



“Mi preme sempre sottolineare – ha aggiunto il vice sindaco - che dal 1997 ad oggi, nel nostro Comune si sono succedute 5 Amministrazioni Comunali e tutte, al contrario di quanto avviene di sovente, hanno sempre portato avanti la Rassegna con immutato impegno ed entusiasmo. Questo ha permesso ai viticoltori del territorio una crescita professionale e ai loro prodotti un continuo miglioramento qualitativo che oggi, grazie anche alle circa 12 aziende vinicole presenti nel “Coros” (9 a Usini, 1 a Tissi-Ossi, 2 a Codrongianos), ci permette di essere conosciuti come area geografica vinicola sia in ambito nazionale che internazionale”.





Vini di Coros è organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Compagnia Barracellare di Usini che effettua la campionatura dei vini, i componenti dell’Agenzia Regionale “Laore – S.U.T. di Sassari” per l’analoga attività effettuata nel territorio della “Romangia” (Sorso e Sennori), il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e l’Associazione “ABC Eventi” di Sassari.