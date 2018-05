Ploaghe intitola lo Stadio di atletica leggera al giovane Lello Baule

Si è tenuta lo scorso sabato 19 maggio la toccante cerimonia di intitolazione, al giovane Lello Baule, dello Stadio di atletica leggera di Ploaghe. In una cerimonia estremamente toccante il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu ha svelato, insieme alla madre del giovane atleta scomparso nel 2002 Cianina Solinas, il monumento che la famiglia ha donato alla comunità. Prima di loro il vicesindaco e assessore allo sport Gerolamo Masala ha svelato invece la targa inserita dal comune all’ingresso della pista. Una pietra con la effige di Lello che guarda alla pista, così è stato ricordato dai suoi familiari il giovane Lello che per anni aveva affrontato le piste di tutta la Sardegna facendo incetta di titoli regionali. “Un ragazzo solare e ironico, Lello aveva sempre un sorriso per tutti”, ha commentato il sindaco nel suo discorso, “un sorriso che si è infranto prematuramente e che merita di essere ricordato da tutti noi”. Dopo la cerimonia, all'interno di questa giornata di sport e socializzazione e ricordo, si sono svolte una serie di gare del settore giovanile con centinaia di piccoli atleti che si sono confrontati nello splendido impianto ploaghese. Per l'occasione, fra le gare è stata effettuata quella dei 3000 metri piani allievi/junior/senior, specialità che lo stesso Lello Baule amava affrontare , con trofeo offerto dalla famiglia.