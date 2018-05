Da domani 4 blogger andranno alla scoperta di Alghero, Sennori e Castelsardo

In occasione del “2018 Anno Nazionale del cibo” proclamato dal MIBACT, i Comuni di Alghero, Castelsardo e Sennori, hanno concesso il patrocinio al Press Tour di tre giorni, dal 23 al 25 maggio, organizzato da Laura Fiori, titolare della Cantina Sorres di Sennori, e Maddalena Fiorini, del piccolo B&B Castelflowers di Castelsardo e rivolto a quattro giornaliste di viaggio.



Isabella Radaelli, Maddalena Stendardi, Elena Paseggini e Luisa Espanet, giornaliste che curano seguitissimi blogger internazionali e collaborano con numerose testaste giornalistiche, da domani andranno alla scoperta di Nurra, Romangia e Anglona per conoscere, apprezzare e promuovere, in bassa stagione, le raffinatezze alimentari e le bellezze naturali di questa terra meravigliosa.



Il viaggio alla scoperta di una fetta di Sardegna inizierà da Alghero, dove le giornaliste arriveranno domani, per poi proseguire a Sennori e quindi a Castelsardo. La visita consentirà loro anche di assaggiare e, perché no, impastare con le proprie mani, sotto la sapiente supervisione delle donne del posto, il pane locale realizzato secondo una antica ricetta tradizionale. A Sennori parteciperanno anche a una solenne processione religiosa con l’opportunità di ammirare i ricercati costumi tradizionali. Non mancheranno visite al Museo del Corallo di Alghero e dell’Inquisizione di Castelsardo.



Il press-tour avrà un’ulteriore specificità: sarà tutto al femminile. Le quattro giornaliste conosceranno aziende gestite con successo da donne, e saranno accompagnate da altre donne, impegnate politicamente nelle istituzioni pubbliche: l’assessora alla Cultura e Turismo, del Comune di Alghero, Gabriella Esposito, l’assessora al Turismo del Comune di Castelsardo, Maria Speranza Frassetto, e la consigliera delegata alla Cultura del Comune di Sennori, Elena Cornalis.