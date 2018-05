Aeroporto Alghero. Easyjet riattiva le rotte per Venezia e Ginevra. A luglio nuovo volo per Napoli

Nella la stagione Summer 2018 sono oltre 50 i collegamenti attivi sull’aeroporto di Alghero che operano su 16 mercati internazionali (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) oltreché quello domestico italiano.









Easyjet, compagnia aerea leader in Europa, dal mese di giugno collegherà nuovamente l’Aeroporto di Alghero con Venezia e Ginevra.Il primo ad essere riattivato sabato 16 giugno sarà il volo per Venezia che avrà inizialmente una frequenza bisettimanale, il mercoledì ed il sabato, per passare, a fine luglio, a quattro frequenze settimanali, con l’aggiunta di giovedì e domenica.Sarà poi la volta del volo per Ginevra, che inizierà la sua attività mercoledì 27 giugno e volerà ogni mercoledì e domenica.Dal 24 luglio si completerà l’operativo voli di Easyjet sull’Aeroporto di Alghero con l’attivazione della nuova rotta per Napoli che avrà frequenza trisettimanale (martedì, venerdì e domenica).Queste rotte, servite da aeromobili Airbus 319 da 156 posti e 320 da 180 posti, si aggiungono ai collegamenti già attivi per Londra Luton, Berlino Tegel e Milano Malpensa.“La disponibilità di questo ventaglio di rotte è frutto di un percorso di perfetta coerenza tra le logiche di crescita, razionali e progressive, di un vettore di primo profilo europeo come easyJet e le politiche del nostro Aeroporto” ha dichiarato Mario Peralda, Direttore Generale della Società di Gestione “rivolte ad aumentare costantemente l’offerta di opportunità di viaggio a favore dell’utenza del nostro territorio e a servire con sempre maggiore efficacia i flussi turistici incoming”.È possibile acquistare i biglietti aerei sul sito https://www.easyjet.com/it o presso la biglietteria dell’Aeroporto di Alghero.