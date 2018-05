Ploaghe, il comune punta a sostenere i valori ambientali con il concorso pubblico “Balcone fiorito”

Anche quest’anno a Ploaghe i balconi saranno più belli e colorati. L’amministrazione comunale ha infatti bandito la seconda edizione del concorso pubblico “Balcone fiorito”, al quale potranno partecipare tutti i cittadini fino al 2 luglio, compilando l’apposito modulo di domanda disponibile sul sito istituzionale e inviando le foto dei propri balconi, ingressi, davanzali e altro, ornati con fiori e piante. L’obiettivo del concorso è quello di sostenere i valori ambientali e favorire la cultura del verde, incoraggiando i cittadini a contribuire personalmente al miglioramento e all’abbellimento del centro abitato attraverso la cura e la decorazione dell’esterno della propria abitazione. L’iniziativa “Balcone fiorito 2018” si inserisce in un programma d’azione più ampio di valorizzazione e promozione del paese e di acquisizione di consapevolezza del ruolo della comunità in merito al decoro urbano, azioni intraprese, ad esempio, con l’iniziativa “Puliamo Ploaghe” del 13 maggio e “Monumenti Aperti” del prossimo 26 e 27 maggio. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 2 luglio e potranno essere consegnate a mano presso la sede comunale o spedite a mezzo posta o inviate via e-mail all’indirizzo balconefiorito@comune.ploaghe.ss.it. Alla domanda dovranno essere allegate almeno due fotografie che rappresentino lo scorcio dell’edificio addobbato con cui si intende partecipare. Una commissione giudicherà le composizioni floreali e i primi tre classificati riceveranno in premio una targa offerta dall’amministrazione comunale e un buono spesa, sponsorizzato dalle attività florovivaistiche locali.