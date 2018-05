Evade dai domiciliari, di nuovo in manette una donna sassarese

L'altra notte i Carabinieri della Stazione di Osilo hanno arrestato in flagranza M.N., Sassarese classe ’84, contestandole il reato di evasione.

Nel corso di un’attività svolta dai Carabinieri di Osilo finalizzata al contrasto di furti in abitazioni ed esercizi commerciali nel Comune di Osilo e portata avanti anche con l’impiego di personale in abiti civili, i militari della Stazione hanno sorpreso M.N. mentre si allontanava frettolosamente dalla sua abitazione, nonostante fosse ristretta in regime di arresti domiciliari.

La donna, nota agli uffici della caserma di Osilo, era uscita da casa e dopo il furto non si era accorta della presenza dei militari in borghese che, riconosciutala, l’’anno immediatamente raggiunta ed arrestata nella flagranza del reato.

Nella mattinata di ieri, all’esito dell’udienza con rito direttissimo, l’arrestata è stata nuovamente posta agli arresti domiciliari.