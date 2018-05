Niente stipendi al Policlinico sassarese. La denuncia pubblica del sindacato:"Adesso basta"

Riportiamo ai nostri lettori una nota stampa a firma del sindacato Nursind Sassari, nella quale si denuncia il mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori del Policlinico Sassarese:







"Dovevano percepire lo stipendio di aprile circa venti giorni fa ma ancora non è stato loro erogato. Nell'ultimo anno i dipendenti del Policlinico Sassarese hanno percepito puntualmente lo stipendio solo due volte su dodici. I lavoratori avevano ricevuto comunicazione a firma del Direttore Generale e del Presidente del C.d.A., che il 21 di maggio, avrebbero ricevuto almeno il 44% di quanto spettante ( quindi per alcuni circa 300/400 euro con cui far fronte alla spese primarie) invece la parola non è stata mantenuta. Il Policlinico Sassarese è una struttura posta nel cuore della città in cui nonostante le gravi carenze strutturali, gli operatori sanitari si impegnano al massimo per garantire la cura e l'assistenza. Si possono ricordare le carenze d'organico, gli ascensori che non funzionano, l'odore della nafta che arriva dentro alcuni reparti e ancora le carenze di farmaci e presidi. Nonostante tutto questo le ostetriche, gli infermieri, i medici e tutto il personale di supporto si fanno davvero in quattro per garantire una adeguata assistenza e contro ogni pronostico ci riescono pure. Ogni sacrificio degli addetti ai lavori però non basta, perchè essi siano almeno retribuiti puntualmente. E' proprio un'abitudine aziendale pagare in ritardo ed in questa occasione non onorare neppure le loro stesse decisioni sugli acconti promessi. Come Nursind auspichiamo in una rapida risoluzione della problematica oppure dichiariamo sin d'ora di essere disposti ad ogni forma di protesta ed alla denuncia agli organi competenti. "