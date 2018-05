M5S, Desirè Manca: "Bilancio bocciato, quattro anni di buio per Sassari"

Desirè Manca, portavoce in Consiglio comunale a Sassari del Movimento Cinque Stelle, esprime tutto il suo disappunto in merito al bilancio consuntivo evidenziato ieri con la formale bocciatura:







“Il bilancio consuntivo dell’Amministrazione comunale sassarese? Una bocciatura senza appello”. Lavoro, sanità, turismo, cultura e ambiente sono temi che passano in secondo piano, prima vengono 4 anni di giochi politici utili solo ad inchiodare la poltrona a palazzo Ducale. Un bilancio banale, scontato, frutto di una ordinaria routine che ben descrive il poco coraggio dimostrato da questa Amministrazione in quattro anni di lavoro. E qualora non bastassero le parole, arrivano i numeri a supporto della tesi fallimentare: 32 milioni di euro spesi per servizi istituzionali e di gestione del Comune, appena 500mila per incentivare il turismo e un debito pubblico in crescita e quantificabile in circa 4 milioni di euro. Il programma metteva il cittadino al centro, ma alle famiglie sassaresi mancano fondi e supporto morale. I fatti della cronaca sono indicatore del malessere della città e il volontariato non riesce a sopperire alle mancanze dell’Amministrazione. E nelle case mancano cibo, acqua, luce, conforto”.