Il pane tradizionale, patrimonio sardo, sotto attacco degli abusivi

Civraxiu, Coccoi, Moddizzosu ma anche rosette, schiacciatine,baguette, bananine e lingue senza dimenticare il pane alla ricotta o quello con le olive.In Sardegna sono 930 le attività di panificazione di prodotti freschi.Un sistema, costantemente sotto attacco da parte della concorrenza sleale e degli abusivi, che quotidianamente sforna circa 3.000 quintali di prodotto, per totale annuo che sfiora le 110mila tonnellate.





L’allarme lo lancia Confartigianato Imprese Sardegna sottolineandocome il pane, sardo o no, nell’isola sia uno dei prodotti maggiormentecopiati, prodotti e venduti in rivendite “in nero”, sulle stradeall’aperto e durante manifestazioni ed eventi oppure on line. Inquesto periodo, anche con l’intensificarsi delle cerimonie, come imatrimoni o le cresime, il fenomeno è ancora più grave.“Non possiamo più tollerare le situazioni di abusivismo e di nonrispetto delle regole – sottolineano Antonio Matzutzi e StefanoMameli, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna –soprattutto chiediamo che si intervenga per tutelare la salute deicittadini e per rispetto nei confronti di panificatori e rivenditoriche pagano le tasse e si attengono alle leggi”. “Oggi più che mai intermini di sicurezza degli alimenti, e quindi disponibilità per icittadini di cibo sicuro, il fenomeno della vendita di pane abusivo èun pericolo – continuano Matzutzi e Mameli – il suo commercio esomministrazione, al di fuori delle regolari linee di distribuzione,non garantisce la sicurezza, perché non si conoscono le materie primeutilizzate, le condizioni igieniche dei luoghi di produzione e lemetodiche di panificazione”.Per Confartigianato Sardegna è necessario proteggere l’attività dipanificazione e migliorare l’informazione al consumatore, la suasalute e, soprattutto, è fondamentale tutelare le imprese che, anchein questi anni di crisi e calo dei consumi, hanno comunque tenuto conforza e determinazione, sorrette dalla loro qualità. Sopravvivenzamessa in pericolo però, negli ultimi anni, non solo dalla concorrenzadel pane precongelato nei supermercati ma, anche, dalla concorrenzasleale di quello “fatto in casa”, poi venduto dappertutto.Per l’Associazione sono all’ordine del giorno i casi di sistemi dipanificazione abusiva che avvengono, sempre più, alla luce del sole,in locali adibiti a forni privi di ogni autorizzazione di naturacommerciale, amministrativa e igienico sanitaria, non in regola con lanormativa sull'edilizia degli ambienti e privi del certificati diPrevenzione Incendi. Queste attività, inoltre, spesso utilizzano comecombustibile rifiuti non riciclabili, come le porte verniciate e igusci di nocciole trattati con antiparassitari, che bruciandosprigionano agenti chimici dannosi creando gravissimi danni allasalute.Confartigianato Sardegna, poi, punta il dito verso quelle sagre emanifestazioni che, soprattutto in questo periodo, consentono lavendita di pane e di prodotti freschi da forno, senza marchi digaranzia e certificazioni ovvero senza tutele per i consumatori esenza protezione per le imprese regolari.“Infatti, sempre più nascono rassegne e manifestazioni sul panetipico, sovvenzionate con denaro pubblico, che non vedono ilcoinvolgimento dei panificatori ma solo di appassionati – sottolineanoMatzutzi e Mameli - qui gli enti pubblici dovrebbero ricordarsi dicoloro i quali sono impegnati in prima linea a garantire aiconsumatori, rispettando miriadi di norme, la possibilità diassaporare pani artigianali di pregio”. “Per questo, chiediamo aiComuni di vigilare e di intervenire - continuano Presidente eSegretario – e, quindi, di prestare maggiore attenzione nel concederegli spazi pubblici alle attività non in regola con tutte leautorizzazioni e con le etichette ovvero con tutti i requisiti dilegge”. “Speriamo che una svolta possa arrivare anche dal nuovomarchio regionale per la tutela del pane fresco – auspicano - per ilquale abbiamo chiesto che si imposti, in maniera seria, la filiera deicontrolli sull’abusivismo”.Per Confartigianato Sardegna un discorso analogo a quello del pane vafatta anche per i dolci e tutte le altre paste alimentari: “Oggi sonovendute senza nessun rispetto della normativa igienico sanitaria efiscale, utilizzando alla luce del sole anche i social network, ormaiinvasi di abusivi che propongono i loro prodotti senza pudore”.