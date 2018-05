Motoclub Portoferro, 5° prova del Campionato Sardo di Motocross

Categoria Expert MX2

Si è svolta domenica 20 maggio 2018 la 5° prova del Campionato Sardo di Motocross A.S.I., nella pista “MX Fertilia” organizzato dal motoclub Portoferro.Ai cancelletti di partenza 84 piloti distribuiti nelle varie categorie che, agguerriti più che mai, si sono dati battaglia nel bellissimo tracciato inaugurato proprio con la gara di domenica. Le categorie 65 cc ed Expert MX 1 vanno ai piloti di casa con i due bellissimi 1° classificati del n.29 Cristian Salvatore e del n.921 Barria Marco. Le altre categorie se le aggiudicano:il n.75 Pinna Manolo del MTC Serrenti per la categoria 85ccil n.112 Pinna Kevin del MTC Serrenti per la categoria 125 cc under (sotto i 40 anni)il n.134 Pinna Mariano del MTC Baccalamanza per la categoria 125 over (sopra i 40 anni)il n.201 Satta Nicolò del MTC No Whip per la categoria Esordientiil n.101 Saglimbene Matteo del MTC No Whip per la categoria Sportil n.112 Pinna Kevin del MTC Serrenti per la categoria Expert MX2Gli organizzatori, capitanati dal determinato presidente Claudio Chessa, hanno organizzato l’evento con un attenzione particolare ai dettagli, dando così il massimo risalto allo spettacolo sportivo e alla festa per l’inaugurazione dell’impianto sportivo. Il motoclub Portoferro ringrazia tutti i motoclub partecipanti con i numerosi iscritti provenienti da tutta la sardegna, il direttore di gara Michele Soddu e il suo staff, tutto il pubblico presente, ma un ringraziamento particolare va a tutti gli amici che con la loro collaborazione si sono prodigati per far si che l’evento organizzato si sia trasformato in una giornata speciale.Podio delle gare: Categoria 65 cc1° n.29 Salvatore Cristian del MTC Portoferro2° n.36 Bianchi Leonardo del MTC Extream3° n.8 Piredda Mattia del MTC 3s NuoroCategoria 85cc1° n.75 Pinna Manolo MTC Serrenti2° n.287 Rau Enrico del MTC Le Ciliegie3° n.143 Pinna Cristian del MTC BaccalamanzaCategoria 125 under (sotto i 40 anni)1° n.112 Pinna kevin del MTC Serrenti2° n.255 Sanna Nicolò del MTC Le Ciliegie3° n.701 Porcu Alessio PortoferroCategoria 125 over (sopra i 40 anni)1° n.134 Pinna Mariano del MTC Baccalamanza2° n.862 Masala Renato del MTC Villamar3° n.109 Vinci Francesco del MTC Parco Cross CarboniaCategoria Esordienti1° n.201 Satta Nicolò del MTC No Whip2° n.8 Congia Tomas del MTC Serrenti3° n.123 Diana PierFranco del MTC TempioCategoria Sport1° n.101 Saglimbene Matteo del MTC No Whip2° n.411 Parodo Gino del MTC Portoferro3° n.329 Marras Federico del MTC Baccalamanza1° n.112 Pinna Kevin del MTC Serrenti2° n.114 Muscas Loris del MTC Gonnesa3° n.89 Muscas Ivan del MTC VillamarCategoria Expert MX11° n.921 Barria Marco del MTC Portoferro2° n.811 Giovannetti Luca del MTC No Whip3° n.38 Demurtas Matteo del MTC Shardana