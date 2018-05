5 + 7 = 12 - Percorsi tra i giudizi a priori sul contemporaneo al MAS.EDU di Sassari

5+7=12 - Percorsi tra i giudizi a priori sul contemporaneo si propone come un progetto a lungo termine che conferma l'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari come laboratorio, fucina di azione e pensiero, vera e propria culla del contemporaneo nel suo parto continuo, in programma domani, giovedì 24 al MAS.EDU dalle 18,30.



Il riferimento esplicito al giudizio sintetico a priori kantiano è intenzionalmente ironico e provocatorio: la volontà è quella di sfidare proprio quei pre-giudizi che tentano di addomesticare il fare artistico, relegandolo ai margini della società, non vedendone più la forte spinta propulsiva, il commento vitale, l'intuizione ardita. 5+7=12 intende affrontare, in sostanza, il luogo comune e proporsi come ambito di stupore e riflessione, emancipazione e sperimentazione.



A queste esigenze di natura riflessiva e filosofica si aggiungono intenzioni più pragmatiche che abbiano un impatto formativo sugli studenti e culturale verso la città di Sassari che ospita l'Accademia. La programmazione mensile distesa sui mesi centrali dell'anno intende mandare un segnale costante della presenza dell'Accademia come cuore pulsante dell'arte in Sardegna.





5 + 7 = 12 - Percorsi tra i giudizi a priori sul contemporaneo

Theo Canu, Marco Conte, Chiara Delrio, Manuela Mirai

a cura di Sonia Borsato, Pierluigi Calignano, Marcello Cinque, Pier Paolo Luvoni

giovedì 24 maggio - h. 18:30 / 21:00

MAS.EDU via Antonio Piga, 9 (angolo via Pascoli), Sassari