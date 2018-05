Richiuso Viale Trento a Sassari

Dopo l'apertura per la Cavalcata è stato richiuso il terrapieno di Viale Trento. Il lavoro sembrava finito con un impeccabile asfalto, ma evidentemente non era così.

Come da copione via Fancello bloccata con la fila delle macchine che partiva da viale Trento. Cambiare i tempi del semaforo tra via Fancello e viale Umberto, sino a fine lavori, deve essere una cosa complicatissima.





Un incubo. Sono quasi tre mesi che viale Trento resta chiuso al traffico per lavori alla pavimentazione stradale e agli assetti urbani. Tre mesi in cui la circolazione viene deviata su altre perpendicolari allungando il tratto percorribile e rallentando il traffico. Gli utenti della strada lamentano il disagio e denunciano pubblicamente una lentezza nell'esecuzione dei lavori, lentezza resa più esasperante a causa del mal tempo. La richiesta di sveltire le operazioni di riqualificazione arrivano da più fronti, anche perchè uno dei punti deboli di Sassari è proprio il traffico.