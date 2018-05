Promocamera Sassari, parte il progetto Fr.I.NET2

Le aziende selezionate potranno godere di notevoli vantaggi a partire dalla erogazione gratuita di servizi specialistici strategici per lo sviluppo d’impresa con supporto personalizzato e di gruppo anche a distanza, nonché una rete di esperti transfrontaliera al servizio delle imprese selezionate.Infine, la presenza di un Centro in ogni regione coinvolta consentirà di offrire i servizi alle imprese secondo un criterio di prossimità; superare la frammentarietà dell’offerta; attivare collaborazioni con esperti ed altri enti nel c.d. “ecosistema imprenditoriale”.







“Promocamera investe con convinzione e mette a disposizione del sistema produttivo locale il proprio bagaglio di risorse tecniche ed umane per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla progettazione europea e sostenere il sistema imprenditoriale, vero motore propulsivo della nostra economia" sottolinea la Presidente di Promocamera Maria Amelia Lai.



Promocamera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, è da tempo impegnata nel supportare i processi di crescita e sviluppo del tessuto imprenditoriale locale attraverso la realizzazione di percorsi di formazione e qualificazione manageriale (per le imprese e la Pubblica Amministrazione) e l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto quali ad esempio il supporto alla creazione e gestione di reti d’impresa, il sostegno alla crescita strutturale ed organizzativa delle imprese locali che intendono affacciarsi sui mercati nazionali ed esteri, la promozione delle eccellenze eno-gastronomiche, turistiche e culturali.Promocamera, ed il Sistema camerale del Nord Sardegna più in generale, hanno sempre dato particolare importanza alla programmazione comunitaria in quanto, sia in termini di risorse disponibili che di opportunità tematiche, può rappresentare un elemento propulsore per portare enti, imprese e associazioni ad attuare un nuovo modello di sviluppo economico innovativo, competitivo, inclusivo e ad alta intensità di lavoro.Grazie alle competenze tecniche di cui dispone, Promocamera partecipa costantemente a diversi bandi regionali, nazionali ed europei, in riferimento a diversi obiettivi di crescita e sviluppo locale definiti dal Sistema camerale, in stretta sinergia con le Associazioni di Categoria e gli altri Enti locali del territorio. In quest’ambito, tra i diversi Progetti comunitari che vedono attualmente coinvolta l’Azienda, si segnala il Progetto Fr.I.Net2 - di cui Promocamera è partner e soggetto attuatore per la Sardegna, nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020.Nell’ambito del Progetto è stato realizzato un Centro di Competenze - in Sardegna nella sede di Promocamera – in grado di fornire servizi specialistici alle imprese delle filiere Nautica e Turismo sostenibile (o ad esse direttamente collegate) che operano nell’area transfrontaliera di riferimento (Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica, Provenza e Costa Azzurra).Con la realizzazione del Progetto Fr.I.NET2, Promocamera intende rafforzare la crescita intelligente e sostenere la capacità occupazionale nei settori di rilevante impatto sull'economia nel territorio; fornire servizi avanzati per lo sviluppo d'impresa: strategia aziendale e internazionalizzazione, innovazione e trasferimento tecnologico, accesso a programmi finanziari etc; semplificare il contesto nel quale fare impresa e rafforzare la competitività anche nei mercati esteri. Il dettaglio dei servizi ricompresi nelle aree tematiche è specificato nel Catalogo Servizi disponibile nella piattaforma web del progetto.L’avvio delle attività del centro avverrà con l’erogazione, ad un minimo di 20 aziende, dei servizi specialistici forniti dagli Esperti italiani e francesi iscritti nella Banca Dati del progetto. A tal fine, è stato pubblicato il bando finalizzato alla selezione delle imprese che potranno beneficiare dei servizi, nel periodo giugno – ottobre 2018, sulla base delle esigenze emerse durante la procedura di valutazione.Possono presentare la propria candidatura le micro, piccole e medie imprese dell’area di cooperazione, avviate non oltre il 1° giugno 2015, delle filiere prioritarie nautica e cantieristica navale, turismo innovativo e i settori ad esse collegati.Le candidature possono essere presentate dal 14 Maggio 2018 all’ 8 Giugno 2018 (ore 17.00), sulla piattaforma www.frinet2.eu.La selezione delle candidature avviene sulla base di due livelli di valutazione: uno locale e l'altro transnazionale, effettuati rispettivamente dai Comitati di esperti Locali e da una Commissione Transnazionale. Le Commissioni esamineranno le domande pervenute al fine di valutarne l’ammissibilità, sia rispetto ai requisiti soggettivi ed amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto ai contenuti dei progetti di innovazione proposti. La Commissione transnazionale stabilisce la graduatoria finale che sarà pubblicata sulla piattaforma del progetto.La capacità di attingere ed intercettare nuove fonti di finanziamento è fondamentale per continuare ad incentivare la crescita delle imprese e del territorio del Nord Sardegna, nonché stimolare dinamiche di crescita individuale e di rafforzamento della capacità di competere su tutti i mercati, siano essi nazionali, europei ed internazionali. - aggiunge –Il grande lavoro di cooperazione in atto nei diversi progetti comunitari, di cui Promocamera è protagonista, permette inoltre di trasferire alle nostre imprese i vantaggi di un confronto transfrontaliero con altre regioni europee.”Il Progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’Asse 1 del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020, vede tra i partners dello spazio di cooperazione, oltre Promocamera, l’Unione Reginale delle CCIAA della Liguria, FILSESpA (Società finanziaria della Regione Liguria), il Polo Tecnologico Pontedera Tecnologia (Pont- Tech), le Camere di Commercio e Industria della Corsica (Ajaccio e Bastia).Tutti gli approfondimenti sul bando, il progetto, le pubblicazioni, le news e gli eventi sono disponibili nel sito web www.frinet2.eu, sarà inoltre possibile rimanere sempre aggiornati tramite i profili social dedicati.