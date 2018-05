Centauro muore sulla Castelsardo-Santa Teresa

In un primo momento le sue condizioni non sono apparse gravissime, ma dopo essere arrivato all'ospedale di Tempio, un crollo inesorabile e l'arresto cardiaco. E' morto tragicamente un centauro di 46 anni ieri sera sulla strada che da Castelsardo arriva a Santa Teresa. Il motociclista si è immesso sulla provicinciale da una stradina di raccordo. Poi lo schianto con una macchina. I soccorsi sono arrivati poco dopo, e hanno caricato l'uomo in ambulanza. A Tempio gli è stato riscontrato un politrauma ma le sue condizioni si sono aggravate poco dopo. E' morto durante il trasferimento verso l'ospedale di Olbia.