Automobilismo. Magliona pronto alla sfida di Verzegnis su Norma-Zytek

Calendario CIVM 2018: 6 maggio 44^ Alpe del Nevegal (BL); 27 maggio 49^ Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 10 giugno 61^ Coppa Selva di Fasano (BR); 24 giugno 57^ Coppa Paolino Teodori (AP); 1° luglio 68^ Trento-Bondone; 22 luglio 8^ Salita Morano-Campotenese (CS); 5 agosto 28° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 19 agosto 53° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 2 settembre 36^ Pedavena-Croce D’Aune (BL); 16 settembre 60^ Monte Erice (TP); 23 settembre 64^ Coppa Nissena (CL); 7 ottobre 23^ Luzzi Sambucina (CS)

















Reduce dal primo posto nel round inaugurale del Nevegal, Omar Magliona si presenta al via della 49^ Verzegnis Sella Chianzutan da leader del Campionato Italiano Velocità Montagna, del quale la classica cronoscalata friulana del 25-27 maggio è secondo appuntamento stagionale. Il campione italiano in carica del gruppo dei prototipi E2Sc e vicecampione assoluto ritroverà l'abitacolo della Norma M20 Fc Zytek del Team Faggioli e gommata Pirelli sulla quale rilancia la sfida al fianco della scuderia siciliana Cst Sport in uno degli appuntamenti più complessi ma entusiasmanti con ben 280 partecipanti, tra i quali, oltre a tutta la concorrenza diretta, saranno presenti numerosi driver europei pretendenti alla Coppa Internazionale FIA. Dimostratosi sempre competitivo a Verzegnis, il pilota sardo impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica potrà in primis invertire gli esiti delle ultime edizioni della salita udinese, in particolare quella dello scorso anno. Dopo le verifiche di venerdì, sui 5640 metri del tracciato da Ponte Landaia al valico di Sella Chianzutan i protagonisti di CIVM e Coppa FIA disputeranno sabato le due salite di prova con start alle 9.30 e domenica 27 maggio gara-1 dalle 9.00 e gara-2 a seguire.Magliona dichiara in vista dell'impegno sulle Alpi Carniche: “Verzegnis è uno dei tracciati che prediligo, oltre che evento di caratura internazionale di prim'ordine. Il grip dell'asfalto è ideale e si respira un'atmosfera piena di passione e con grande pubblico. Arriviamo molto motivati a un appuntamento difficile ma appunto sempre emozionante. Purtroppo nell'edizione 2016 abbiamo potuto disputare soltanto le prove ufficiali, mentre nel 2017 ci siamo ritirati in vista del traguardo. Per questo, al di là del campionato e dei punti da conquistare, c'è da sfatare questa mini-serie sfortunata puntando a un risultato positivo”.