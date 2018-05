Castelsardo. Simulazione di soccorso ad un ustionato a bordo di un natante

Nella mattinata di ieri si è svolta nel porto di Castelsardo un’esercitazione antincendio rientrante nel programma delle esercitazioni semestrali dei porti ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di porto di Porto Torres.

L’ esercitazione è stata organizzata e coordinata dal Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Castelsardo ed ha visto l’intervento dei Vigili del Fuoco, del Servizio 118, della Polizia Locale, della Protezione Civile (CVSM), della Compagnia Barracellare e della Direzione del porto turistico gestito dalla Ge.Cas.Lo scenario ha previsto la simulazione di un incendio a bordo di un natante da diporto in legno ormeggiato al porto turistico, con un ferito grave da ustioni e un principio di intossicazione. L’allarme è partito dalla direzione del porto turistico che ha immediatamente informato il Comando della Guardia Costiera che, assunto il coordinamento delle operazioni, ha immediatamente attivato le procedure per fronteggiare un’emergenza antincendio portuale. Scopo della predetta esercitazione è stato quello di verificare i tempi di approntamento dei mezzi di soccorso nonché il rispetto delle suddette procedure.

Il Comandante del porto di Porto Torres, Capitano di Fregata (CP) Emilio DEL SANTO, si è detto molto soddisfatto dei risultati dell’odierna esercitazione che, proprio per testare al meglio la prontezza operativa di tutta l’organizzazione antincendio portuale, si è svolta simulando uno scenario molto verosimile.